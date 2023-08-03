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Общество

Лунинец расплатился с детьми из страха потерять трактор

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Страх лишиться трактора заставил 52-летнего многодетного отца из Лунинского района выплатить долг по алиментам.

Мужчина ежемесячно перечислял четверым детям 20 000 рублей, но в 2021 году решил, что сделал для них достаточно, и перестал делиться деньгами.

Бывшая жена не согласилась с такими переменами и обратилась к приставам. Они возбудили исполнительное производство и высчитали сумму долга - 160 000 рублей.

Мужчине на работу было направлено постановление о ежемесячном удержании в счет алиментов 60% зарплаты. Кроме того, приставы наложили арест на трактор сельчанина, чтобы потом реализовать.

В пресс-службе УФССП России по Пензенской области отметили, что должники зачастую расплачиваются быстрее в страхе что-то потерять. Так случилось и в этот раз: когда житель Лунинского района узнал, что его трактор приедут оценивать, он погасил весь долг.

Ранее кузнечанин чуть не лишился свободы, не желая расставаться с деньгами. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, ему пришлось переписать на сына квартиру.

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Источник — фото r58.fssp.gov.ru
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