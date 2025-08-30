Криминал

Многодетную мать лишили свободы из-за неуплаты алиментов

В Башмаковском районе на скамье подсудимых оказалась 40-летняя мать четверых детей. Женщину обвинили в неуплате алиментов.

Сельчанку ограничили в родительских правах. Она знала, что обязана выплачивать суммы на содержание детей, но не делала этого. Женщина не трудоустраивалась, хотя была вполне работоспособной.

За неуплату алиментов ее подвергли уголовному наказанию (назначили исправительные работы), но результата это не возымело. Нерадивая мать продолжала игнорировать свои обязанности и накопила задолженность в 1 млн 235 тыс. 624 рубля.

Свою вину она полностью признала.

Суд изучил все обстоятельства дела и пришел к выводу о необходимости назначить наказание в виде реального лишения свободы. По совокупности приговоров сельчанка проведет 7 месяцев в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

