В Пензе водители оказались не в курсе перекрытия ул. Пушкина

21.07.2023 | 15:24

Предупреждение о том, что часть улицы Пушкина в Пензе закроют для проезда всех видов транспорта, появилось 20 июля слишком поздно. В пятницу, 21-го, многие водители оказались не в курсе ограничения. Движение в центре города затруднено.

Участок улицы Пушкина от пересечения с Володарского до Космодемьянской по направлению движения из центра города закрыли на полтора дня: с 7:00 21 июля до 20:00 22-го. Объявление об этом было дано городским управлением ЖКХ накануне вечером, в районе 18 часов. Не все водители его увидели.

В результате улица Володарского и часть Пушкина (вдоль городской администрации) плотно встали в пробках. На улицах Горького и Кураева движение тоже затруднено.

«Водители, выбирайте пути объезда. Все стоит с утра, а люди продолжают ехать», - обратился к землякам один из горожан, написав в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

На перекрытом участке улицы Пушкина укладывают верхний слой дорожного покрытия. Ее ремонт стартовал в начале мая. Срок окончания работ - 8 августа.

Ранее с этой же целью (для укладки верхнего слоя асфальта) перекрывали участок от Космодемьянской до Володарского в сторону центра. Некоторые водители игнорировали знак «кирпич» и на пересечении Пушкина с улицей Ставского объезжали перегораживающие дорогу блоки по тротуару.