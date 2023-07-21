Сетевое издание|18+|Пятница|21 июл 2023|15:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

В Пензе водители оказались не в курсе перекрытия ул. Пушкина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Предупреждение о том, что часть улицы Пушкина в Пензе закроют для проезда всех видов транспорта, появилось 20 июля слишком поздно. В пятницу, 21-го, многие водители оказались не в курсе ограничения. Движение в центре города затруднено.

Участок улицы Пушкина от пересечения с Володарского до Космодемьянской по направлению движения из центра города закрыли на полтора дня: с 7:00 21 июля до 20:00 22-го. Объявление об этом было дано городским управлением ЖКХ накануне вечером, в районе 18 часов. Не все водители его увидели.

В результате улица Володарского и часть Пушкина (вдоль городской администрации) плотно встали в пробках. На улицах Горького и Кураева движение тоже затруднено.

«Водители, выбирайте пути объезда. Все стоит с утра, а люди продолжают ехать», - обратился к землякам один из горожан, написав в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

На перекрытом участке улицы Пушкина укладывают верхний слой дорожного покрытия. Ее ремонт стартовал в начале мая. Срок окончания работ - 8 августа.

Ранее с этой же целью (для укладки верхнего слоя асфальта) перекрывали участок от Космодемьянской до Володарского в сторону центра. Некоторые водители игнорировали знак «кирпич» и на пересечении Пушкина с улицей Ставского объезжали перегораживающие дорогу блоки по тротуару.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте