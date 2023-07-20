В Пензе на полтора дня перекроют одну сторону улицы Пушкина

20.07.2023 | 18:01

В Пензе на полтора дня из-за ремонта дороги перекроют движение по улице Пушкина. Речь идет о периоде с 7:00 пятницы, 21 июля, до 20:00 субботы, 22-го.

«Все виды транспорта не смогут осуществлять движение только на участке дороги по ул. Пушкина от пересечения с Володарского до пересечения с Космодемьянской по направлению движения из центра города», - объяснили в городском управлении ЖКХ.

На Пушкина в это время будут укладывать верхний слой дорожного покрытия.

Ремонт улицы Пушкина стартовал в начале мая. Срок окончания работ - 8 августа.

С этой же целью (для укладки верхнего слоя асфальта) ранее перекрывали участок от Космодемьянской до Володарского в сторону центра.