В Пензе на полтора дня перекроют одну сторону улицы Пушкина

В Пензе на полтора дня из-за ремонта дороги перекроют движение по улице Пушкина. Речь идет о периоде с 7:00 пятницы, 21 июля, до 20:00 субботы, 22-го.
«Все виды транспорта не смогут осуществлять движение только на участке дороги по ул. Пушкина от пересечения с Володарского до пересечения с Космодемьянской по направлению движения из центра города», - объяснили в городском управлении ЖКХ.
На Пушкина в это время будут укладывать верхний слой дорожного покрытия.
Ремонт улицы Пушкина стартовал в начале мая. Срок окончания работ - 8 августа.
С этой же целью (для укладки верхнего слоя асфальта) ранее перекрывали участок от Космодемьянской до Володарского в сторону центра.
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