Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июл 2023|13:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

В Пензе участник СВО застрял на кладбище по пути к могиле

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцы продолжают выражать недовольство по поводу отсутствия благоустройства на Восточном кладбище.

«Просто слов нет, дорогой наш губернатор! Ездили сегодня на могилу мужа, на Восточное кладбище, по правую сторону на новое кладбище. Приехал сын после СВО без ноги, пропустили замечательно, ехали по кладбищу и на повороте на новое сели в трясину.

Спасибо добрым людям - вытащили. Ну засыпать-то можно или всем все равно! До каких пор будем издеваться над людьми!Это крик души! Просто ужас!» - высказалась пользовательница Инна Б. в группе губернатора во «ВКонтакте».

Представитель городского управления ЖКХ объяснил ей, что за содержание Восточного кладбища отвечает МБУ «Служба городских кладбищ».

«В текущем году выполнены работы по обустройству покрытия дороги у храма на Восточном кладбище. Также в текущем году запланированы работы по мелкоямочному ремонту. Возможность проведения обустройства покрытий на других подъездных дорогах данного кладбища будет рассмотрена в 2024 году исходя из реальных возможностей бюджета», - говорится в ответе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте