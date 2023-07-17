В Пензе участник СВО застрял на кладбище по пути к могиле

17.07.2023 | 13:18

Пензенцы продолжают выражать недовольство по поводу отсутствия благоустройства на Восточном кладбище.

«Просто слов нет, дорогой наш губернатор! Ездили сегодня на могилу мужа, на Восточное кладбище, по правую сторону на новое кладбище. Приехал сын после СВО без ноги, пропустили замечательно, ехали по кладбищу и на повороте на новое сели в трясину.

Спасибо добрым людям - вытащили. Ну засыпать-то можно или всем все равно! До каких пор будем издеваться над людьми!Это крик души! Просто ужас!» - высказалась пользовательница Инна Б. в группе губернатора во «ВКонтакте».

Представитель городского управления ЖКХ объяснил ей, что за содержание Восточного кладбища отвечает МБУ «Служба городских кладбищ».

«В текущем году выполнены работы по обустройству покрытия дороги у храма на Восточном кладбище. Также в текущем году запланированы работы по мелкоямочному ремонту. Возможность проведения обустройства покрытий на других подъездных дорогах данного кладбища будет рассмотрена в 2024 году исходя из реальных возможностей бюджета», - говорится в ответе.