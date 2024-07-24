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Общество

Губернатор рассказал о пензячке, полтора года работающей в зоне СВО

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Пензячка с позывным «Малина» уже полтора года живет в зоне СВО. Там она не дает военным погибнуть. О работе женщины в среду, 24 июля, на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

На счету землячки - сотни спасенных бойцов, до начала спецоперации она несколько лет отдала службе скорой помощи.

«Малина» награждена медалями «За воинскую доблесть» и «За спасение погибавших». Но сама считает главным достижением то, что на ее руках не умер ни один боец. Помогать людям - ее миссия», - отметил Олег Мельниченко.

Пензячка уверена, что русская женщина должна держаться до последнего.

У «Малины» есть брат и мать, они ждут ее дома. Любовь семьи, а еще поддержка коллег из медицинской роты помогают женщине переживать тяжелые моменты.

Ранее Мельниченко рассказал о работе другой горожанки, отправившейся на СВО, - «Vитаминки». Пребывание в зоне боевых действий заставило ее изменить отношение к жизни.

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Источник — фото - срезка с видео t.me/voenacher
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