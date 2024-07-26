Сетевое издание|18+|Пятница|26 июл 2024|08:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Определен порядок выплаты в случае гибели на СВО гражданских лиц

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Министерстве обороны разработали порядок выплаты 5 млн рублей гражданскому персоналу Вооруженных сил России в случае гибели в ходе проведения специальной военной операции.

Как указывает «Парламентская газета», единовременные выплаты гражданскому персоналу ВС РФ назначаются при их гибели на специальной военной операции в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в приграничных регионах и на Украине либо выполнявших задачи в Сирии с 30 сентября 2015 года.

Также выплата положена, если сотрудник в течение года со дня увольнения, скончался от увечья или заболевания, полученного во время боевых действий.

На выплату смогут рассчитывать супруги, родители, иждивенцы, дети до 18 лет либо до 23 лет, если они учатся по очной форме и те, кто фактически воспитывал погибшего в течение не меньше 5 лет до достижения им совершеннолетия. Если такие родственники отсутствуют, деньги направят совершеннолетним детям, а если и их нет, - братьям и сестрам.

Выплаты производит финансовый орган воинской части, с которой сотрудник заключил трудовой договор. Решение в течение пяти дней принимает должностное лицо, принявшее гражданина на работу.

Близким погибших необходимо предоставить копии свидетельства о смерти, своих паспортов и документов, подтверждающих родственную связь, справку из вуза для студентов, а также копии решения органа опеки или суда для иждивенцев и фактически воспитывавших погибшего.

Деньги должны быть переведены в течение трех рабочих дней со дня издания приказа. Несовершеннолетним детям они перечисляются на отдельные номинальные счета родителей, опекунов или попечителей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте