Определен порядок выплаты в случае гибели на СВО гражданских лиц

26.07.2024 | 08:01

В Министерстве обороны разработали порядок выплаты 5 млн рублей гражданскому персоналу Вооруженных сил России в случае гибели в ходе проведения специальной военной операции.

Как указывает «Парламентская газета», единовременные выплаты гражданскому персоналу ВС РФ назначаются при их гибели на специальной военной операции в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в приграничных регионах и на Украине либо выполнявших задачи в Сирии с 30 сентября 2015 года.

Также выплата положена, если сотрудник в течение года со дня увольнения, скончался от увечья или заболевания, полученного во время боевых действий.

На выплату смогут рассчитывать супруги, родители, иждивенцы, дети до 18 лет либо до 23 лет, если они учатся по очной форме и те, кто фактически воспитывал погибшего в течение не меньше 5 лет до достижения им совершеннолетия. Если такие родственники отсутствуют, деньги направят совершеннолетним детям, а если и их нет, - братьям и сестрам.

Выплаты производит финансовый орган воинской части, с которой сотрудник заключил трудовой договор. Решение в течение пяти дней принимает должностное лицо, принявшее гражданина на работу.

Близким погибших необходимо предоставить копии свидетельства о смерти, своих паспортов и документов, подтверждающих родственную связь, справку из вуза для студентов, а также копии решения органа опеки или суда для иждивенцев и фактически воспитывавших погибшего.

Деньги должны быть переведены в течение трех рабочих дней со дня издания приказа. Несовершеннолетним детям они перечисляются на отдельные номинальные счета родителей, опекунов или попечителей.