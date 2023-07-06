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Глас народа

Пензенец предложил сделать въезд на кладбище официально платным

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Очередной житель Пензы написал в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru по поводу ситуации на Восточном кладбище. Сказать, что народ недоволен закрытием проезда к могилам близких, - не сказать ничего.

Люди не прекращают оставлять гневные комментарии в адрес городских властей, лишивших их возможности элементарно привезти на могилу дорогого человека мешок земли.

Чиновники ссылаются на то, что горожане на машинах повреждали ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень. Теперь, чтобы попасть внутрь, нужно получить пропуск. Это эпопея не на один день, рассказывают люди.

Пензенцы недоумевают: кладбище - это частная территория? На каком основании выпускалось постановление о закрытии въезда, они не понимают.

Читатель, написавший в редакцию, побывал на Чемодановском кладбище в четверг, 6 июля.

«Мне 30 лет, я молодой и здоровый мужчина. До могилы отца мне идти бодрым шагом 15 минут. Сегодня, преодолев это расстояние по жаре, я взмок, потемнело в глазах, закружилась голова. Как добираются люди в возрасте 50+, гипертоники в любом возрасте и т. д., я не представляю. А могли бы за минуту доезжать на машине...» - рассказал пензенец.

Если нести с собой рассаду, инструменты, краску, дорога становится еще тяжелее.

Кстати, горожанин отметил, что, кроме одной, центральной дороги, практически все остальные разбиты либо грунтовые, с ямами и лужами.

Кроме того, на кладбище всюду, кроме центральной аллеи, каждые 20-30 метров валяются кучи травы, в том числе очень старые.

«Кладбище в таком состоянии, да еще и въезд закрыли. По факту - что мы сейчас имеем? Люди видят шлагбаум, начинают ненавидеть власть и идут пешком или пытаются подкупить сторожа», - констатировал пензенец.

Мужчина предложил сделать въезд официально платным - брать с людей какую-то приемлемую, небольшую сумму (20-30 рублей), а вырученные деньги направлять на благоустройство кладбища.

«Это в любом случае лучше, чем то, что творится сейчас»,- резюмировал горожанин.

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