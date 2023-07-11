На улице Рябова провалился новый асфальт

11.07.2023 | 07:50

В Пензе автомобилистам следует быть осторожными при движении по улице Рябова. Новый асфальт на пересечении с Перспективной провалился.

Место огородили, но в сумерках водители могут не заметить предупреждения и дефекта. Об этом во вторник, 11 июля, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал читатель. Он поделился с редакцией снимками с места провала.

«Яма появилась возле колодца. Возможно, снова что-то где-то не выдержало, подмыло грунт - ну и пожалуйста. А ведь вроде все сети меняли. Дорога-то новая», - прокомментировал фото читатель.

Участок дороги, где появился дефект, сделали в рамках второго этапа реконструкции улицы 40 лет Октября. Рабочие должны были переложить инженерные коммуникации от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной.

10 июля пензенские водители поделились видеокадрами провала на улице Урицкого вблизи ресторана «Бочка». По словам автолюбителя, устранять яму не торопятся, она существует уже неделю.