В Пензе юношу и девушку задержали из-за громкой ссоры на улице

17.10.2025 | 09:52

В четверг, 16 октября, в Пензе задержали 19-летнего юношу и 18-летнюю девушку, которые чересчур громко выясняли отношения.

Молодые люди впервые встретились в баре Меl на улице Ленина. По словам охранника ночного заведения, они вышли на улицу и парень потащил новую знакомую в свою машину.

Там юноша стал приставать к девушке, что ее возмутило. В конце концов они начали кричать друг на друга, используя нецензурные выражения и мешая окружающим.

На место прибыли правоохранители, которые «оперативно пресекли инцидент».

Нарушителей общественного порядка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в региональном управлении Росгвардии.