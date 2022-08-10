Общество

Третий этап реконструкции ул. 40 лет Октября близок к завершению

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В Пензе продолжается реконструкция улицы 40 лет Октября. Сейчас проходит третий этап, первые два завершили раньше срока.

70% работ, запланированных на данном этапе, выполнены.

«Проведена сложнейшая работа по надвижке металлического пролета путепровода через железнодорожные пути, выполнен монтаж пролета мостового сооружения через автомобильную дорогу. Часть будущей магистрали уже заасфальтирована», - сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

На первом этапе реконструкции улицы обновили отрезок дороги от трассы Пенза - Тамбов до поворота на Бийскую улицу.

На втором переложили инженерные коммуникации на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до Центральной, обустроили локальные очистные сооружения, ливневую канализацию и дорожную одежду.

Третий, самый сложный этап затрагивает участок от Бийской до улиц Рябова и Перспективной. Специалистам предстоит возвести эстакаду.

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Источник — фото министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
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Гость||

А что там со сказкой про 3 выезда из города счастливых людей?

Гость||

Гость писал(a):

А что там со сказкой
с той, где ты дурачок?

Гость||

Прикольная новость!

Имя: Гость
Комментарий:

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