Третий этап реконструкции ул. 40 лет Октября близок к завершению

10.08.2022 | 14:50

В Пензе продолжается реконструкция улицы 40 лет Октября. Сейчас проходит третий этап, первые два завершили раньше срока.

70% работ, запланированных на данном этапе, выполнены.

«Проведена сложнейшая работа по надвижке металлического пролета путепровода через железнодорожные пути, выполнен монтаж пролета мостового сооружения через автомобильную дорогу. Часть будущей магистрали уже заасфальтирована», - сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

На первом этапе реконструкции улицы обновили отрезок дороги от трассы Пенза - Тамбов до поворота на Бийскую улицу.

На втором переложили инженерные коммуникации на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до Центральной, обустроили локальные очистные сооружения, ливневую канализацию и дорожную одежду.

Третий, самый сложный этап затрагивает участок от Бийской до улиц Рябова и Перспективной. Специалистам предстоит возвести эстакаду.