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Из жизни

В Пензе коммунальщики готовятся к ухудшению погоды в выходные

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В Пензе коммунальщики борются с последствиями непогоды: второй день в городе идут сильные дожди, микрорайоны превращаются в Венецию.

«Так, на улице Вадинской организована откачка воды силами МУП по очистке города. Привлечены две единицы специализированной техники.

МБУ «Пензавтодор» с помощью пяти спецмашин устраняет последствия непогоды на улицах Чаадаева, Попова, Долгорукова, Терновского, Олимпийской, проспектах Победы и Строителей», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, специалисты прочищают ливневки и их решетки, освобождают водостоки от засоров.

«В субботу и воскресенье ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим будет организовано круглосуточное дежурство «Пензавтодора» и МУПа по очистке города. Ситуация находится на контроле», - процитировала пресс-служба заммэра Руслана Тинчурина.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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