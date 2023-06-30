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Глас народа

Пензенцы вновь делятся впечатлениями о тонущем городе

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В пятницу, 30 июня, улицы Пензы вновь затопило из-за затяжного дождя. Своими впечатлениями о происходящем горожане обмениваются в интернете. В Венецию превратились разные микрорайоны Пензы – Арбеково, центр, Терновка.

«Когда собралась на тренировку», - так назвала пензячка видеозапись, сделанную на остановке общественного транспорта на проспекте Строителей. На ней видно, что машины с трудом преодолевают водную преграду. Грязные волны, поднятые машинами, плещут на площадку, предназначенную для ожидания общественного транспорта. Переход также залит, пересечь его можно только почти по колено в воде.

На улице Володарского легковой автомобиль провалился в скрытую водой яму. Фото с места происшествия размещено в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Некоторым во время сильного дождя приходилось ехать почти вслепую: вода с такой силой заливала лобовое стекло, что стеклоочистители оказались бессильны.

По традиции залило и улицу Терновского в районе ТЦ «Куб». На фото видно, что вода едва ли не покрывает капот автомобиля, из которого сделан снимок.

Накануне во время грозы ливневая канализация в городе также не справилась с нагрузкой и улицы затопило.

По прогнозам синоптиков, в первые дни июля жителей Пензенской области по-прежнему ждут дожди и грозы. Пешеходам не стоит далеко убирать резиновые сапоги, а водителям придется соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не провалиться в скрытые ловушки.

Видео Екатерины Савчук, фото № 1, 3 https://vk.com/sova_penza, № 2 - Александра Рождественского.

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