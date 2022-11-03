На улице Карпинского закрыли опасную щель между плитами

03.11.2022 | 12:46

На улице Карпинского в Пензе решили проблему герметизации тепловой камеры, расположенной у дома № 6.

Между плитами была щель, в которую могла протиснуться не только кошка, но и человек минимальной упитанности. Людей, вылезающих из теплого укрытия, уже видели.

Опасное место находилось вблизи проезжей части, где ходят горожане, в том числе малолетние - дорога ведет в школу. Провалиться в щель можно было запросто.

В четверг, 3 ноября, в пресс-службе администрации Пензы сообщили, что ресурсоснабжающей организацией «выполнены работы по закрытию тепловой камеры».

«Администрация Ленинского района убрала с территории мусор», - пояснили в мэрии.