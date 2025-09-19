Стрелком на улице Тернопольской в Пензе оказался подросток

19.09.2025 | 16:08

В Пензе полицейские выяснили, кто устроил стрельбу из окна квартиры дома № 7 на улице Тернопольской. О ЧП 18 сентября рассказали в Сети местные жители. По их словам, во дворе 2-й месяц стреляют по машинам, прохожим, животным и детской площадке.

Нарушителями оказались 17-летний юноша и 18-летняя девушка, они признались и раскаялись в содеянном.

По словам подростка, он в августе купил пневматический пистолет у знакомого и из хулиганских побуждений стрелял из окна своей квартиры, где проживает с девушкой.

Полицейские осмотрели жилье при участии 41-летнего законного представителя юноши и изъяли оружие.

На молодого человека составили протокол за мелкое хулиганство. Его законного представителя привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«В отношении девушки проводится проверка, по результатам которой она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.