Пензенцы боятся провалиться в теплотрассу на улице Карпинского

28.10.2022 | 20:25

В щель между плитами камеры теплотрассы может протиснуться не только кошка, но и человек минимальной упитанности. Людей, вылезающих из теплого укрытия напротив дома № 6 на улице Карпинского, уже видели.

«Опасно, бомжи живут здесь, а тут газ идет», - сообщила пенсионерка.

Располагается камера близ проезжей части, где ходят люди, в том числе малолетние - дорога ведет в школу.

«Запросто упадут - и все», - отметила пензячка.

Теплотрасса не заброшена, просто отвечающие за ее сохранность граждане внимания не обращают. В плохом состоянии содержится имущество.