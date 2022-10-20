Из жизни

Пензячка пожаловалась на разруху в доме на проспекте Победы

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Сурово смотрит на свою пятиэтажку Антонина Николаевна. Женщина возмущена строительными работами, проведенными в доме № 84 на проспекте Победы. Фасад здания заштукатурили только со стороны дороги - шесть месяцев назад, после визита съемочной группы «Службы 11».

«Это у нас года два. Все разваливается. Я вызывала директора, посмотрел, говорит: сделаем», - рассказывала тогда Антонина Николаевна.

И ведь сдержали слово: квадратов 15 на торце дома привели в порядок, хоть и относительный. Тем временем пензенцы, проезжающие по одной из главных автомагистралей областного центра, не видят разруху, творящуюся со стороны подъездов.

«На нас никто не реагирует, мы никому не нужны, что ли, я не понимаю, мы здесь не люди, что ли, живем? Люди заходят, говорят: это не дом, а свинарник! В свинарнике у скотины и то лучше, чем у нас», - пожаловалась женщина.

Много лет жители дома просили управляющую компанию привести в порядок подъезды многоэтажки. В итоге местные активисты не стали дожидаться милости от обслуживающей организации и сами покрасили стены. Полюбоваться ремонтом может любой желающий, вход свободный.

«Я бьюсь, чтобы поставили дверь. Сломалась, снег и мусор - все туда летит. Я зимой очищаю, лед долблю и снег чищу», - отметила жительница дома.

Антонина Николаевна очень надеется, что после нового визита телевизионщиков в доме на проспекте Победы произойдут очередные изменения - в лучшую сторону.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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