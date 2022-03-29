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Из жизни

На проспекте Победы рухнула кирпичная кладка дома

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Сначала рухнула вниз штукатурка, а за ней полетела и кирпичная кладка. Жительница дома № 84 на проспекте Победы показала результат плохого отношения управляющей компании к обязанностям.

В 2021 году по программе капитального ремонта заменили кровлю, но в бывшем общежитии остались проблемы с подвалом. Влага поднимается вверх, разрушая стены. Сменяющие друг друга организации на это не обращали внимание.

«Это у нас года два. Все разваливается. Я вызывала директора, посмотрел, говорит: сделаем», - рассказала Антонина Николаевна.

Но обещанного три года ждут. И даже больше.

«С нас берут за обслуживание - 400 рублей я плачу, и все так же платят. Весь фасад, все кругом разваливается. Это и безопасность людей, и вид - проспект Победы!» - пожаловалась жительница дома.

Самое страшное, что может случиться, - полное разрушение стены. В таком случае здание просто рухнет. Влага и перепады температур играют важную роль в том, что кладка рассыпается.

«Отопление лопается, а как трубы лопаются - это все, караул, испарения в подвале, невозможно пройти. Меня сколько раз затапливало (я живу на первом этаже), а угловая - там вообще страх что», - сообщила пензячка.

Следы разрушения заметны как снаружи, так и внутри здания. Если не принять срочные меры, то дом повторит судьбу построек на Ударной, 35, и Кулибина, 10. Произойти это может уже в ближайшие недели, уверена местная активистка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Опять байдунята

Гость||

За кого эти жители голосовали?

Гость||

Да-да, время такое, что и посочувствовать вам некому. Все более-менее руководители уехали в гости в Белоруссию! У кого операция, разруха, а они в покатушки подались.

Гость||

Общежития строились в расчёте на одиноких рабочих, коммуникации не выдерживают нагрузки от использования стиральных машин в таком количестве,канализация перегружена. Влажность превышает все нормы,воздушки забиты. Не ремонт,а сносить их надо.

Гость||

только переселять в санатории пока.

Имя: Гость
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