На проспекте Победы рухнула кирпичная кладка дома

29.03.2022 | 21:08

Сначала рухнула вниз штукатурка, а за ней полетела и кирпичная кладка. Жительница дома № 84 на проспекте Победы показала результат плохого отношения управляющей компании к обязанностям.

В 2021 году по программе капитального ремонта заменили кровлю, но в бывшем общежитии остались проблемы с подвалом. Влага поднимается вверх, разрушая стены. Сменяющие друг друга организации на это не обращали внимание.

«Это у нас года два. Все разваливается. Я вызывала директора, посмотрел, говорит: сделаем», - рассказала Антонина Николаевна.

Но обещанного три года ждут. И даже больше.

«С нас берут за обслуживание - 400 рублей я плачу, и все так же платят. Весь фасад, все кругом разваливается. Это и безопасность людей, и вид - проспект Победы!» - пожаловалась жительница дома.

Самое страшное, что может случиться, - полное разрушение стены. В таком случае здание просто рухнет. Влага и перепады температур играют важную роль в том, что кладка рассыпается.

«Отопление лопается, а как трубы лопаются - это все, караул, испарения в подвале, невозможно пройти. Меня сколько раз затапливало (я живу на первом этаже), а угловая - там вообще страх что», - сообщила пензячка.

Следы разрушения заметны как снаружи, так и внутри здания. Если не принять срочные меры, то дом повторит судьбу построек на Ударной, 35, и Кулибина, 10. Произойти это может уже в ближайшие недели, уверена местная активистка.