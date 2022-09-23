Пензенцы посчитали издевательством ремонт дороги на Фурманова

23.09.2022 | 21:11

Новый асфальт, который должен прослужить еще не одно десятилетие, машины передвигаются без препятствий, ни кочек, ни ям - для жителей нескольких домов на улице Фурманова это выглядит как издевательство. Некоторое время назад подъезд к зданиям ремонтировали, но на полпути ремонтные работы завершились. К одному из самых проблемных участков коммунальщики даже не притронулись.

«Мы все обрадовались, готовы были снять обувь и пройтись в белых носках по новой дороге, но такого не случилось, торжественный момент не настал. Сделали ровно половину, и от 15-го до 13-го дома остались прежние «катакомбы», - пожаловалась активистка из дома № 13 Дарья Дмитриева.

Это не просто какие-то ямы или трещины - от асфальтового полотна практически ничего не осталось. Тяжелее всего передвигаться по этому участку осенью и весной. Когда вода заполняет все дыры - проехать может лишь водитель со стажем.

«Приходится нырять прямо в воду, плывем», - возмутилась автолюбительница.

Не легче передвигаться и пешеходам. На месте, где должна пролегать дорога, раскинулось озеро.

«Мне стыдно, что я в таком болоте живу, стыдно за всех людей, которые здесь живут, стыдно за наше руководство, которое не видит этого безобразия», - заявила местная жительница Любовь Александровна.

В домах - много молодых семей. С коляской по такой дороге точно не проехать. Немало среди местных и пенсионеров, они вовсе оказываются отрезанными от цивилизации.

«У нас машин нет, вызвать скорую помощь, такси - проблема. Я думаю, просто это неуважение к людям», - подчеркнула пенсионерка.

И полное безразличие. Горожане не раз обращались и к народным избранникам, и к администрации, проблема неоднократно освещалась в эфире 11 канала - никаких сдвигов не происходит. Помощи ждать, судя по всему, не от кого. Самая популярная у местных фраза прекрасно описывает ситуацию: никому ничего не надо.