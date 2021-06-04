Из жизни

На улице Фурманова почти полностью разрушился старый асфальт

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Не спеша, тщательно выбирая курс, едут по улице Фурманова машины. Участок возле дома № 17 и соседних с ним разбит настолько, что не разгонишься - жалко подвеску. Асфальт тут лежит еще с советских времен, говорят местные, и потому почти полностью разрушен.

Требуется ремонт, как и на близлежащем отрезке пути к улице 8 Марта. Но если там кипит работа, то тут дорожников давно не видели. Вот и приходиться буквально красться, чтобы сохранить авто.

«Уже года два-три точно такая дорога. Страховку платим, за дорогу платим - за все платим, а дороги нет», - возмутился водитель.

Пешие тоже не в восторге от того, что у них под ногами.

«Конечно, надо починить, подремонтировать. Здесь гаражи, дорога плохая», - пожаловалась женщина.

Пользуются проезжей частью тысячи горожан, ведь ведет она не только к автобоксам, но и к нескольким многоэтажкам.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

На фотографиях не так явно видно какие на самом деле на этой дороге буераки! Какой "разогнаться"?... Там при езде со скоростью 10 км/ч колеса в разные стороны, и подвеска сыпется

Имя: Гость
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