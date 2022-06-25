Двор на Кронштадтской остается непроходимым из-за луж

25.06.2022 | 17:30

Двор дома № 6 на Кронштадтской сплошь в лужах. Даже если нет дождя, вода все равно скапливается в многочисленных ямах. Местами озера такие, что не пройти.

«Как детям и пожилым ходить? Здесь их больше половины. Никакого дела нет никому. Просто будут плавать. Хорошо, отмостка сделана - вот по краю дома и ходят. Машины? Скоро провалится какая-нибудь», - рассказала жительница дома.

Слои асфальта заметны. Это могли быть остатки от предыдущих ремонтов, но нет.

«После отмостки то, что было неправильно сделано, - ту крошку сюда засыпали. Все стало проваливаться, насыпь осталась. Сами уж строителям говорили, чтобы засыпали», - пояснила женщина.

Хуже всего приходится людям из третьего и четвертого подъездов.

«Хорошо, сделали отмостки в последнее время, а так ходить невозможно. Шел целый день дождь, и все было в воде. Вот, палка проваливается», - показывали жильцы еще в сентябре.

С прошлой осени ничего не изменилось, разве что ямы стали еще больше. То, что происходит с дорогой, сказывается и на самом доме - в большой дождь вода уходит в подвал. Надежды на ремонт дороги мало: люди уже годами добиваются нового асфальта - ничего не происходит.