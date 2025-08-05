Из жизни

В Пензе мужчина провел в колонии лишних 138 дней

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В Пензе оправдали начальницу отдела специального учета исправительной колонии, в которой осужденный провел на 138 дней больше, чем должен был. Ее обвиняли в халатности.

Мужчина поступил в колонию 16 июня 2019 года. Сотрудница отдела спецучета заполнила на него карточку, где указала конец срока наказания - 22 сентября 2020-го.

Позже в колонию пришло решение мирового судьи, по которому срок должен был быть сокращен до июля 2020 года. Однако сотрудница учреждения внесла в карточку другую дату - 6 декабря.

Усомнившись в правильности решения мирового судьи, она направила ему ходатайство с просьбой разъяснить сомнения и уточнить зачет наказания.

Ответ поступил, когда женщина была в отпуске. Заменявшая начальницу работница по телефону уведомила ее, на что та сообщила, что не согласна, после выхода из отпуска будет принимать меры к отмене судебного решения, и дала указание его не исполнять.

Женщина вернулась на службу 22 июля 2020 года. Окончание срока у осужденного наступило 20-го числа, однако никаких действий она не предприняла.

В итоге мужчина вышел на свободу только 4 декабря, то есть на 138 дней позже, чем должен был.

Сотрудница колонии вину не признала.

Суд учел, что по Трудовому кодексу в отпуске работник освобожден от исполнения обязанностей, а именно в это время пришло постановление мирового судьи. Доказательств, что начальницу известили и она дала указание игнорировать документ, не представлено.

Кроме того, в октябре 2020 года женщина обжаловала постановление - она обращалась по поводу него в прокуратуру.

Таким образом, суд не смог прийти к выводу, что именно неисполнение пензячкой должностных обязанностей повлекло несвоевременное освобождение осужденного. «В силу принципа презумпции невиновности неустранимые сомнения в данной части должны толковаться именно в пользу подсудимой», - пояснили в Железнодорожном районном суде.

Пензячку признали невиновной.

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