Житель Шемышейки бросил камень в полицейского в надежде убежать

05.08.2025 | 13:03

47-летнему жителю Шемышейки вынесли приговор за неповиновение требованию полицейского. Мужчина не хотел садиться в патрульную машину.

В конце июля этого года пьяный житель районного поселка нарушил правила дорожного движения и был замечен сотрудником ДПС. В попытках скрыться он стал толкать инспектора и размахивать руками, а затем бросил в полицейского камень.

Нарушитель упорно не соглашался проследовать в служебную машину, в конце концов к нему применили силу.

На мужчину составили протокол. Ему назначили штраф, сообщили в Шемышейском районном суде.

Ранее в Наровчате двое друзей помогли третьему убежать от полиции. Они предстали перед судом после празднования Дня Победы.