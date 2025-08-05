Житель Шемышейки бросил камень в полицейского в надежде убежать

47-летнему жителю Шемышейки вынесли приговор за неповиновение требованию полицейского. Мужчина не хотел садиться в патрульную машину.
В конце июля этого года пьяный житель районного поселка нарушил правила дорожного движения и был замечен сотрудником ДПС. В попытках скрыться он стал толкать инспектора и размахивать руками, а затем бросил в полицейского камень.
Нарушитель упорно не соглашался проследовать в служебную машину, в конце концов к нему применили силу.
На мужчину составили протокол. Ему назначили штраф, сообщили в Шемышейском районном суде.
Ранее в Наровчате двое друзей помогли третьему убежать от полиции. Они предстали перед судом после празднования Дня Победы.
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