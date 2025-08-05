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Из жизни

Дети обрадовались внезапному появлению фонтана на ул. Ладожской

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Во вторник, 5 августа, в Пензе стало на один фонтан больше - он внепланово появился в Ближнем Арбекове, около школы № 57.

Фонтан образовался из-за прорыва трубы. Подписчица телеграм-канала PenzaInform сняла видео с места в 16:26. Дети купаются, сообщила она.

На видео попали 2 бросивших велосипеды подростка, которые сняли майки и радостно бегали под струями.

«Это с торца дома на Ладожской, 27. С этой трубы за домом вода льется третий день. Звонили везде! Дождались фонтана», «Эту трубу уже со всех сторон делали», - прокомментировали местные жители.

Другие пензенцы по большей части отнеслись к произошедшему с юмором: «Надо ехать душ принять. В жару самое то», «Вот, оказывается, где вода-то вся», «Зато ребятишки как радуются)».

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