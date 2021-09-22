Из жизни

Жители дома на Кронштадтской страдают от луж во дворе

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Из дома на Кронштадтской, 6, не выйти: двор весь ямах. Но сложнее всего людям из 3-го и 4-го подъездов. Даже небольшой дождь превращает территорию в озеро.

«Хорошо, сделали отмостки в последнее время, а так ходить невозможно. Шел целый день дождь, и все было в воде», - сообщила женщина.

Выбраться на сухое место непросто. Сделав крюк вокруг лужи, человек упирается в тупик, дальше - снова вода, под которой не видно, насколько глубокие ямы скрываются во дворе. Старшая по дому взяла в руки импровизированный измерительный прибор - длинная палка скрылась почти наполовину.

За несколько лет активисты к кому только ни обращались за помощью, но реакции нет. Засыпают ямы сами жители, но помогает это ненадолго.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

мочиться надо поменьше, арбузов есть, пива пить итп

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