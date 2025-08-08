В Заре из-за прорыва канализации загрязняется водоем

08.08.2025 | 18:12

В Заре жители улицы Сузюмова вынуждены вдыхать зловоние из-за прорыва сетей канализации. Коммунальная авария случилась в районе дома № 9, жидкость уходит в почву и попадает в водоем.

Прокуратура организовала проверку по данному факту, установив место прорыва. Сейчас уполномоченные органы выясняют причины и условия разлива.

Специалисты оценят исполнение ответственными лицами требований законодательства в сфере ЖКХ, природоохранных и санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение порядка эксплуатации и содержания водосточной сети.

Кроме того, предстоит проследить за исполнением нормативных сроков устранения последствий аварии.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.