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Из жизни

Детская площадка на Мира не теряет популярности среди любителей выпить

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Кому детская игровая площадка, а кому взрослая распивочная. Во дворе на Мира, 4, встречаются два противоположных мира. Ребятам приходится резвиться среди помойки. Местным жителям это не нравится, но сделать они ничего не могут. Им остается только высказывать свое недовольство.

«Там вечно бутылки и грязь. Думаю самой подойти и убрать эти бутылки с площадки. Такое безобразие», - пожаловалась Валентина.

Подобную картину приходится наблюдать не только в 2022 году. Двор на Мира, 4, традиционно влечет любителей алкоголя - по непонятной причине. Местные жители привыкли к вечным посиделкам компаний, так что почти и не видят ничего криминального.

«Это вопрос к дворникам, просто они нерегулярно убирают. А так - нормальная площадка, с моей точки зрения», - заключила горожанка.

Другая прохожая отметила, что в дело должна вмешаться полиция. Нарушителей нужно оштрафовать, а еще провести с ними разъяснительную беседу. Только она не проводится. На улице Мира люди с алкоголем чувствуют себя во дворе хозяевами, которые могут распивать спиртное в общественных местах.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Это скрепы.не расшатывайте.всё в порядке,так надо.

Гость||

На фото не только выпить, там презервативов куча, после принятия горичительного можно и клубничку

Гость||

Там отличное место,не мешайте нам отдыхать,подбухиваем иногда и что.

Гость||

Ништяк

Гость||

Я там в Гавно наступил

Гость||

А в какое Гавно в собачье или человека, не нюхал?

Гость||

А я там шёл, когда вступил в Партию

Гость||

Пусть заседающие на этой площадке проводят беседы с детьми на патриотические темы и все.Проблема решена для всех.

Имя: Гость
Комментарий:

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