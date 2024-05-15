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Общество

Стоматология: родителям нельзя быть с ребенком, которому лечат зубы

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Мать не может находиться рядом с ребенком, которому лечат зубы, сообщили в Пензенской стоматологической поликлинике, отвечая на запрос редакции портала PenzaInform.ru.

Тему подняла читательница сетевого издания, написав в рубрику «Вопрос-ответ». Ее обращение было перенаправлено главному врачу ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» Елене Блащук.

В ответе указано, что СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не предполагают нахождения рядом с ребенком его законных представителей при оказании стоматологической помощи, так как в кабинете используются стерильные инструменты и материалы.

«Санитарные правила СП 2.1.3678-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44, устанавливают определенные требования к микроклимату, воздушной среде в помещениях, где оказывается медицинская помощь и проводятся манипуляции», - говорится в документе.

Еще один аргумент, который привели в поликлинике, - присутствие посторонних мешает лечебному процессу.

«Законный представитель ребенка (мать, отец) допускается в стоматологический кабинет в редких случаях как исключение из правил», - уточнили в медучреждении.

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