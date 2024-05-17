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Из жизни

В Пензе объяснили запуск салюта на Пасху у Покровского собора

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В областном министерстве общественной безопасности выяснили, почему в пасхальную ночь около Покровского собора состоялся фейерверк.

В рубрику «Вопрос-ответ» на портале PenzaInform.ru написал житель Пензы, возмущенный произошедшим.

«В ночь с 4 на 5 мая проезжал мимо Покровского собора, который располагается на пересечении Калинина и Чкалова. Ровно в полночь на территории собора начался фейерверк. С каких пор Пасху стали салютами отмечать? Это какое-то церковное нововведение? Разве на территории Пензенской области разрешен запуск фейерверков? И разве допустимо запускать их в полночь? А как же закон о тишине, что шуметь после 23:00 нельзя? Рядом - жилые дома!» - отметил горожанин.

Редакция направила запрос министру общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василию Ложкину с просьбой прояснить ситуацию и получила ответ.

В документе подтверждается, что в соответствии с указом губернатора в регионе запрещено использование гражданами и организациями пиротехнических изделий (исключения делаются для салютов, посвященных празднованию дней славы, памятных дат и иных праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления). В Кодексе Пензенской области об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение решений губернатора.

Кроме того, в кодексе определено наказание для тех, кто с 22:00 до 6:00 (в пятницу и субботу - с 2З:00) нарушает тишину.

Что касается применения пиротехнических изделий при проведении богослужения в ночь с 4 на 5 мая, то сотрудники министерства провели проверку по данному факту.

«Как пояснил представитель духовно-просветительского центра при Покровском соборе, в ночь с 4 на 5 мая в Покровском соборе г. Пензы, как и во всех других христианских храмах области, проводилось богослужение по случаю празднования православной Пасхи. По окончании мероприятия (крестного хода) на территории Покровского собора произошел инцидент: одним из прихожан, чья личность осталась неизвестной, самовольно был осуществлен запуск принесенного с собой фейерверка. Данному прихожанину было сделано замечание, и он покинул территорию Покровского собора», - сообщается в документе.

Кстати, если бы салют состоялся по решению органов государственной власти или органов местного самоуправления, то положения статьи о нарушении тишины и покоя граждан на него не распространялись бы.

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