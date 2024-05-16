Жительница Пензенской области сдала машины и оказалась должна 110 тыс.

Жительница Бессоновского района сдала свои автомобили в аренду и стала объектом внимания судебных приставов.
Водители, взявшие ее машины, катались на них по Москве, нарушая правила дорожного движения. В итоге на владелицу автомобилей было наложено множество штрафов - на общую сумму более 110 тысяч рублей.
Оплачивать их жительница Бессоновского района не спешила, и приставы возбудили в отношении нее исполнительное производство.
Они выяснили, что женщине принадлежит 2 объекта недвижимости, запретили регистрационные действия с ними и наложили арест.
«Получив постановление, должница незамедлительно приняла для себя единственно верное решение и погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», - сообщили в областном управлении УФССП России.
Ранее в Пензе женщина спрятала автомобиль, чтобы не отобрали за штрафы. За ней числилось более 80 тысяч рублей.
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