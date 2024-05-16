Жительница Пензенской области сдала машины и оказалась должна 110 тыс.

16.05.2024 | 21:27

Жительница Бессоновского района сдала свои автомобили в аренду и стала объектом внимания судебных приставов.

Водители, взявшие ее машины, катались на них по Москве, нарушая правила дорожного движения. В итоге на владелицу автомобилей было наложено множество штрафов - на общую сумму более 110 тысяч рублей.

Оплачивать их жительница Бессоновского района не спешила, и приставы возбудили в отношении нее исполнительное производство.

Они выяснили, что женщине принадлежит 2 объекта недвижимости, запретили регистрационные действия с ними и наложили арест.

«Получив постановление, должница незамедлительно приняла для себя единственно верное решение и погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», - сообщили в областном управлении УФССП России.

Ранее в Пензе женщина спрятала автомобиль, чтобы не отобрали за штрафы. За ней числилось более 80 тысяч рублей.