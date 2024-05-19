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Из жизни

В Пензенской области снова ожидаются заморозки

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В ночь на понедельник, 20 мая, в Пензенской области местами прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Утром термометры покажут около +7 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду. Днем - переменная облачность, преимущественно без осадков. Термометр покажет +18…+23. Ветер будет слабым и неустойчивым.

Во вторник днем осадков не ожидается, но ветер усилится до 11 м/с. Воздух прогреется уже до +25.

Дожди вероятны в среду, а в четверг и пятницу прогнозируется похолодание: температурные значения днем не превысят +16…+18 градусов.

В выходные ожидается потепление. Синоптики обещают ясную погоду и дневную температуру около +23 градусов.

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