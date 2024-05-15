Ночь на 16 мая в Пензенской области вновь будет морозной

15.05.2024 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 16 мая, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы местами до -5 градусов. Об этом предупредили синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет малооблачно, около +6 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16. Порывы северо-западного ветра достигнут 5-10 м/с.

Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

Ранее в Приволжском УГМС спрогнозировали постепенное потепление в регионе: ночные морозы должны отступить, а днем воздух станет прогреваться интенсивнее.

Из-за заморозков и угрозы посевам в Пензенской области ввели режим ЧС. От пониженной температуры уже погибли сельскохозяйственные культуры на площади 20 тысяч га.