Ночь на 16 мая в Пензенской области вновь будет морозной

В Пензенской области в ночь на четверг, 16 мая, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы местами до -5 градусов. Об этом предупредили синоптики Приволжского УГМС.
Утром будет малооблачно, около +6 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16. Порывы северо-западного ветра достигнут 5-10 м/с.
Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.
Ранее в Приволжском УГМС спрогнозировали постепенное потепление в регионе: ночные морозы должны отступить, а днем воздух станет прогреваться интенсивнее.
Из-за заморозков и угрозы посевам в Пензенской области ввели режим ЧС. От пониженной температуры уже погибли сельскохозяйственные культуры на площади 20 тысяч га.
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