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Из жизни

Житель Русского Камешкира отдал долги в страхе за машину

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47-летний житель Русского Камешкира рассчитался по долгам, испугавшись за свою отечественную легковушку. Он не желал платить, пока за машиной не пришли приставы.

Мужчина причинил ущерб лесному фонду и несколько раз нарушил ПДД. По сводному исполнительному производству за ним накопилось более 300 тысяч рублей.

«Судебным приставом был осуществлен выход по адресу проживания должника, где сотрудник ведомства ознакомил его с постановлениями о возбуждении исполнительных производств и требованием о предоставлении автотранспортного средства для описи и ареста», - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Не желая расставаться с машиной, сельчанин пришел на прием к приставу и погасил всю задолженность вместе с исполнительским сбором.

Ранее в Пензе женщина спрятала автомобиль, чтобы не отобрали за штрафы. За ней числилось более 80 тысяч рублей.

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