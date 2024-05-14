Забота о внуках едва не стоила сельчанке жизни

14.05.2024 | 08:23

63-летняя жительница Колышлейского района чуть не лишилась жизни от руки собственной дочери. Это произошло, когда обе женщины употребляли спиртное.

Во время застолья мать упрекнула 37-летнюю дочь в том, что она мало заботится о своих детях, и потребовала уделять внукам больше внимания.

Такой разговор привел женщину в ярость. Она накинулась на пенсионерку и начала душить, угрожая убийством. Испугавшись за свою жизнь, сельчанка обратилась за помощью в полицию.

«Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что на совершение преступления ее толкнуло злоупотребление алкоголем», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На женщину, поднявшую руку на родительницу, завели уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.