На пруду в Земетчинском районе начали строить гнездо лебеди

16.05.2024 | 09:45

В заказнике «Земетчинский» впервые может поселиться семья лебедей.

Как рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, лебедь появился на Колударовском пруду. Птица не просто присела на воду отдохнуть, а начала строить гнездо.

За развитием событий будут наблюдать специалисты. Они надеются, что лебеди останутся жить в заказнике и дадут потомство.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Пензенской области. Это восстанавливающийся, очень редкий перелетно-гнездящийся вид птиц. Ежегодные места гнездования зафиксированы на Пензенском водохранилище и в Кузнецком районе. Нерегулярно лебеди селятся в Башмаковском, Колышлейском, Кондольском, Кузнецком, Пачелмском и Сердобском районах.

В 2020 году новое место гнездования лебедя-шипуна было обнаружено в Сосновоборском районе. В выводке насчитали шесть птенцов.