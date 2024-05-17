В Сердобском районе рядом с детским лагерем на солнце грелась рысь

17.05.2024 | 11:09

Супругам из Сердобска удалось запечатлеть на фотокамеру рысь (вид занесен в Красную книгу Пензенской области). Они встретили животное на опушке леса в середине апреля.

«Мы проехали 500 метров от лагеря «Солнечная поляна» и замерли. Недалеко от нас на солнышке лежала большая кошка. Мы уже привыкли к оленям, косулям и кабанам, даже видели оленя-альбиноса белого цвета. Но такого зверя явно не ожидали увидеть», - рассказал Алексей.

Супруги успели сфотографировать рысь, после чего она встала, потянулась и медленно ушла в лес. Снимок опубликован на странице Пензенского отделения Русского географического общества в соцсети «ВКонтакте».

Учитель географии школы села Куракино Сердобского района Лилия Кузина рассказала, что зимой рысь заметили между рабочим поселком Беково и селом Камзолка.

«Но сейчас под Софьином ведут вырубку леса. Видимо, животное испугалось громких звуков и по реке Хопер мигрировало к Куракину», - объяснила педагог.