В Никольском районе работник охотугодья встретился с медведем

17.05.2024 | 17:31

За последние недели региональный минлесхоз несколько раз сообщал об обнаружении следов пребывания бурого медведя в разных районах Пензенской области. Наконец удалось увидеть и его самого.

В пятницу, 17 мая, ведомство разместило в своем телеграм-канале запись, присланную из Никольского района. Работнику охотничьего угодья удалось снять на камеру телефона «настоящего бурого медведя, который бежал по лесу».

Во второй половине апреля зверь отметился на территории заказника «Земетчинский» возле Колударовского пруда и в селе Мичкас Никольского района - на берегу реки Айвы и на участке общедоступных охотничьих угодий.

6 мая региональный минлесхоз заявил о еще 3 случаях пребывания бурого медведя - следы были найдены в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах.

Специалисты утверждают, что отпугнуть медведя можно криками, шумом, поднятыми руками. При этом убегать и делать резкие движения нельзя, нужно лишь постепенно отходить в сторону.

Бурый медведь - нехарактерный для Пензенского региона вид, однако в разных районах периодически находят отпечатки лап. По официальным данным, на территории области обитают несколько особей.