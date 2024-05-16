Пензенца ударили ножом в живот за интерес к чужой женщине

16.05.2024 | 10:32

47-летний пензенец ударил 43-летнего знакомого ножом в живот за знаки внимания к своей сожительнице и попал на скамью подсудимых.

Все случилось поздним вечером 19 февраля на проспекте Победы. Мужчины выпивали в квартире старшего из них, а затем поругались. Причиной конфликта стал интерес приятеля к сожительнице хозяина дома.

Дошло до драки. Гость несколько раз попал ревнивцу кулаком в лицо, а тот, разозливший, схватил с тумбы кухонный нож и ударил оппонента в живот.

Поняв, что совершил, мужчина сломал оружие и бросил на пол, разбудил сожительницу и отправил к соседям, чтобы они позвонили медикам.

Раненый товарищ тем временем вышел в подъезд и лег на пол. Там его заметили и вызвали скорую помощь. Причиненные пензенцу травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

На ревнивого хозяина завели уголовное дело.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом мнения потерпевшего, суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Гражданский иск потерпевший не заявил», - сообщили в прокуроре Пензенской области.