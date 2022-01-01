В проезде Дзержинского снесли надоевший всем дом

01.01.2022 | 19:20

Неровная, зато опустевшая площадка простирается перед домом на Коммунистической, 7а. Несколько дней назад здесь стоял сгоревший дом - последний в проезде Дзержинского. Его сожгли бродяги в ночь на 1 мая.

Здание и до пожара нервировало: там собирались нетрезвые люди, шумели, часто появлялась молодежь и активно что-то искала в развалинах.

Недели полторы назад у жителей лопнуло терпение, они написали заявление в правительство области и пригласили съемочную группу «Службы 11». Сюжет вышел в эфир, а вскоре прибыла команда от администрации Пензы.

«Четыре дня здесь работали, и с техникой, и с краном, вчера уже и трактор пригнали. Все сровняли - там же яма, подпол бывший; все кусты выпилили, вырубили», - рассказала горожанка.

Если бы было тепло, рабочие смогли бы разбить комья и сделать площадку более ровной, но мороз не дал.

Весной жители намерены облагородить опустевший участок. А сейчас они просто радуются: снос развалин - прекрасный новогодний подарок.