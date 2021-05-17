Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|21:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Из жизни

Пензячка сообщила об опасном соседстве сгоревшего дома и детской площадки

Печать

За пожаром, который произошел в проезде Дзержинского 1 мая, наблюдали жители соседних домов.

«Огонь появился и пошел на крышу. Когда уже разгорелось, огонь увидели, пожарных вызвали», - рассказала Тамара Константиновна.

ЧП было ожидаемо, говорит женщина. Если раньше в доме располагались художники, то в последние годы деревянное строение пустовало, в него забирались лишь подозрительные личности и местная молодежь в поисках приключений.

«Здесь постоянно бомжи сидели пили и наркоманы собирались. Кого здесь только не было! Проходишь мимо - там кто-то шумит, или драка, или еще что-то происходит. И в конце концов вот это все они спалили», - сообщила горожанка.

Дом нужно снести, считает Тамара Константиновна, ведь даже с таком состоянии, как теперь, строение привлекательно для бродяг.

«Придут. Крыша есть, не упала, значит придут. И так же будут сидеть, пить, гулять и ночевать здесь будут. Они даже в канализационных люках ночуют. Дверь положили, уже кто-то ходит здесь, и чекушки», - отметила она.

Тамара Константиновна указала и на опасное соседство: рядом находится детская площадка, ребята без присмотра взрослых могут залезть внутрь.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте