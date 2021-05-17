Пензячка сообщила об опасном соседстве сгоревшего дома и детской площадки

17.05.2021 | 20:24

За пожаром, который произошел в проезде Дзержинского 1 мая, наблюдали жители соседних домов.

«Огонь появился и пошел на крышу. Когда уже разгорелось, огонь увидели, пожарных вызвали», - рассказала Тамара Константиновна.

ЧП было ожидаемо, говорит женщина. Если раньше в доме располагались художники, то в последние годы деревянное строение пустовало, в него забирались лишь подозрительные личности и местная молодежь в поисках приключений.

«Здесь постоянно бомжи сидели пили и наркоманы собирались. Кого здесь только не было! Проходишь мимо - там кто-то шумит, или драка, или еще что-то происходит. И в конце концов вот это все они спалили», - сообщила горожанка.

Дом нужно снести, считает Тамара Константиновна, ведь даже с таком состоянии, как теперь, строение привлекательно для бродяг.

«Придут. Крыша есть, не упала, значит придут. И так же будут сидеть, пить, гулять и ночевать здесь будут. Они даже в канализационных люках ночуют. Дверь положили, уже кто-то ходит здесь, и чекушки», - отметила она.

Тамара Константиновна указала и на опасное соседство: рядом находится детская площадка, ребята без присмотра взрослых могут залезть внутрь.