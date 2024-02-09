В Пензе предпенсионер украл детский снегокат и оставил себе

09.02.2024 | 12:48

Из пензенской многоэтажки на улице Ладожской пропал детский снегокат вишневого цвета, оставленный на площадке третьего этажа.

Об этом в полицию заявила 28-летняя мать ребенка, для которого предназначалось средство передвижения стоимостью 3 500 рублей.

Правоохранители оперативно установили личность похитителя. Им оказался 61-летний горожанин. Он признался, что проник в подъезд, увидел снегокат, схватил его и вынес на улицу.

Примечательно, что предпенсионер не продал чужое имущество первому встречному и не подарил знакомому малышу, а решил оставить себе. Однако он недолго любовался конструкцией из сиденья, лыж и руля - снегокат изъяли стражи порядка.

Пензенцу, совершившему кражу, грозит лишение свободы на срок до 2 лет. С него взято обязательство о явке.