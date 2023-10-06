Молодой пензенец избил старшего по подъезду на ул. Ульяновской

Поздним вечером четверга, 5 октября, на улице Ульяновской в Пензе задержали 22-летнего пензенца, который избил 45-летнего мужчину.
Старший по подъезду, ответственный за поддержание порядка, сделал замечание молодому человеку, распивавшему спиртное на лестничной площадке в многоквартирном доме.
Разговор быстро перетек в ссору, и в ход пошли кулаки. Ударив мужчину, пьяный пензенец покинул подъезд.
Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям, и в 22:15 на место прибыл экипаж Росгвардии.
«Зафиксировав приметы злоумышленника, бойцы приступили к его поиску. Вскоре предполагаемый нападавший был задержан во дворе соседнего дома. Позже мужчину опознал пострадавший. Для дальнейшего разбирательства хулигана передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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