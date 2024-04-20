Жители Пензенской области наблюдали сияние в небе

20.04.2024 | 10:03

Вечером в пятницу, 19 апреля, жители Пензенской области увидели необычное явление: в небе появились вертикальные «столбы» малинового цвета.

Их запечатлели жители села Верхний Ломов Нижнеломовского района и райцентра Башмаково.

Комментаторов восхитили картины ночного неба. Один из них пожалел, что их не удалось понаблюдать жителям пензенского микрорайона Арбеково.

В ночь на 6 ноября 2023 года в Пензенской области также видели северное сияние. Так, над Кузнецком небо окрасилось в оттенки красного, зеленого и желтого цветов. Аналогичное явление природы зарегистрировали и в других регионах страны. Тогда эксперты объяснили его последствиями солнечной активности.

Также этот феномен наблюдался в области год назад. Столь необычное для данных широт явление возникло из-за слабой магнитной бури, так называемого солнечного ветра.

Фото № 2 «Сарафанное радио Сова Пенза».