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Из жизни

25 апреля в области прогнозируют желтый уровень погодной опасности

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В четверг, 25 апреля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. По данным Приволжского УГМС, местами в регионе ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с.

В ночь на четверг синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до +9…+13 градусов.

Утром будет около +10, пасмурно. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Метеорологи обещают переменную облачность, местами - кратковременный дождь. Возможна гроза.

Вечером ожидается пасмурная погода, термометр покажет около +20 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе в регионе пройдут кратковременные дожди, их принесет атмосферный фронт. В целом погода будет теплой и сухой.

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