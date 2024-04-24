25 апреля в области прогнозируют желтый уровень погодной опасности

В четверг, 25 апреля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. По данным Приволжского УГМС, местами в регионе ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с.
В ночь на четверг синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до +9…+13 градусов.
Утром будет около +10, пасмурно. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Метеорологи обещают переменную облачность, местами - кратковременный дождь. Возможна гроза.
Вечером ожидается пасмурная погода, термометр покажет около +20 градусов.
Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе в регионе пройдут кратковременные дожди, их принесет атмосферный фронт. В целом погода будет теплой и сухой.
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