Кладбище домашних животных в Пензе понемногу расширяется

19.04.2024 | 14:53

Рядом с Новозападным кладбищем в Пензе медленно, но верно завоевывает территорию еще одно. Но хоронят там не людей, а домашних животных.

3 года назад, в апреле 2021-го, жительница областного центра рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» о местах погребения домашних любимцев возле часовни, расположенной напротив кладбища.

Недавно женщина вновь побывала там и зашла в часовню, а после этого решила пройти к остановке автобуса через лес.

«Тогда было две могилки, теперь их четыре. Одна даже не огорожена - просто воткнут в холмик куст искусственных роз и рядом воткнуты палки - видимо, для обозначения места. Другие тоже украшены цветами, там можно увидеть и игрушки - например, мячики», - рассказала пензячка.

Проблема захоронения домашних любимцев стоит очень остро. В том же 2021 году волонтеры, убиравшие Западнополянский лес, уничтожили могилу пса по кличке Грей, назвав ее «складом мотивированного мусора». Добровольцев возмутило засорение леса, они предложили хозяину вместо обустройства могилы посадить дерево.

Еще одно стихийное кладбище расположено в районе Маньчжурии, на берегу Суры. Некоторые тоскующие пензенцы даже зажигали свечи в память о своих друзьях. Также владельцы хоронят ушедших на радугу питомцев в Арбековском лесу и других зеленых массивах.

В Заречном, к примеру, есть крематорий на станции по борьбе с болезнями животных. Также в лесу рядом с закрытым городом давно существует погост для кошек, собак, хомячков и других любимцев. Там сотни обустроенных могил с оградами, плитами, фотографиями.

Между тем захоронение животных в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты запрещены. Трупы полагается сжигать. Однако далеко не всякий владелец пойдет на это, даже если будет знать, где расположен крематорий. Поэтому можно предположить, что стихийные кладбища домашних животных будут захватывать все новые территории.