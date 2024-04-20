В Мокшанском районе спасли попавшего в ловушку бобра

20.04.2024 | 12:01

В Мокшанском районе сотрудники Голицынского-Долгоруковского участкового лесничества во время патрулирования нашли обессилевшего бобра. Он попал в яму, когда переходил плотину, и не смог выбраться.

Мужчины вытащили грызуна. Для спасения они использовали подручные средства - палку и веревочную петлю.

«Бобр был напуган, но благодаря профессионализму и внимательности сотрудников лесничества быстро пришел в себя и продолжил свой путь», - рассказали в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

В этом году бобры часто попадаются на глаза жителям области. Так, в Засечном они облюбовали стволы ольхи, чтобы точить резцы.

Некоторые из них даже заходят в населенные пункты. В Мокшанском районе один бобр забрел в производственное помещение, другой - в кафе. В Пензе нежданного гостя увидели работники продовольственной базы в микрорайоне ГПЗ-24. Всех трех животных вернули в природу.

Специалисты объясняют нашествие бобров тем, что во время паводка их хатки залило. С понижением уровня воды они возвращаются в свои домики или строят новые.