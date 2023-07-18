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Происшествия

В Пензе ограбление женщины у подъезда попало на видео

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В Пензе двое молодых людей ограбили 53-летнюю горожанку у подъезда на проспекте Строителей, 40. Инцидент случился вечером в понедельник, 17 июля, и попал на видео. На следующий день запись с домофона появилась в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что мужчина с женщиной сидят на лавочке, когда к ним подходят двое молодых людей. Один из парней обращается к паре с просьбой дать закурить и, возвращая зажигалку, резко выхватывает у пензячки сумку. После этого он убегает, вместе с ним скрывается приятель.

Пензенцы в соцсети осудили поведение молодых людей и высказали надежду, что их личности установят в ближайшее время и они понесут заслуженное наказание.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, женщина обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Это не первый случай, когда камеры у подъездов записывают чрезвычайные происшествия. В прошлом году в Пензе с их помощью смогли отследить путь юноши, едва не убившего школьника топориком.

А в 2021-м на видео попало ДТП, в котором автомобиль чуть не задавил девушку.

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Источник — видео - vk.com/prosto_penza_58
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