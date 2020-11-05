Сетевое издание|18+|Четверг|5 ноя 2020|19:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Капремонт на ул. Красной обернулся сквозной дырой в квартире пензячки

Печать

«У нас тут только чего нет: и бычки кидают, и бутылки, и окурок могут кинуть незатушенный. Очень опасно», - пожаловалась жительница дома № 7 на ул. Красной Ольга Терехина.

Она знает, о чем говорит. Через сквозное отверстие из подъезда прямиком к ней на кухню попала пустая бутылка из-под водки. Портал появился благодаря рабочим, которые проводили капремонт. Со стороны лестничного марша они вскрыли стену, чтобы заменить трубы, и перестарались. Женщине пришлось приспосабливаться.

«Я вижу все, что творится в коридоре, и оттуда мне могут закинуть в кухню все что угодно. Я беру доску и замуровываю отверстие. Это очень слабая защита, но, по крайней мере, никто ничего не закинет», - рассказала Ольга.

Женщина понимает, что любой ремонт связан с неудобствами, но их можно минимизировать.

«Ко мне никто не пришел и не сказал: у вас тут дырка в стене образовалась, давайте мы это все закроем, поможем вам. Почему? Живу я так уже около полутора недель, и когда это закончится, не знаю», - пояснила горожанка.

Рабочие разломали входы в подъезды. Чтобы можно было зайти, они уложили никак не закрепленные доски, которые предательски шатаются.

«Не знаю, откуда они их взяли. Я падаю, держусь за дверь. И так давление шпарит, а упадешь - и все», - отметила жительница дома № 7 на ул. Красной Валентина Лапина.

В квартирах систему отопления доделали только в жилых комнатах. Ванну принимать приходится в холоде.

«Все отрезали по всему дому. Уже месяц меняют. Все жалуются, что холодно, особенно на пятом этаже старухи», - сообщила пенсионерка.

На впечатление от капремонта повлияло и внезапное отключение воды. Жители дома оставались без нее два дня.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот доплатим по 2 рубля сверху тогда будут хорошо делать.

Гость||

Если губернатор выздоровеет от коронавируса,доплатите ишо денег,тогда будет у Вас щастие.

Гость||

Зато практически бесплатно.

Гость||

чинуши в доле, что вы хотели??? откат ушёл)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте