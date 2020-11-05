Капремонт на ул. Красной обернулся сквозной дырой в квартире пензячки

05.11.2020 | 18:02

«У нас тут только чего нет: и бычки кидают, и бутылки, и окурок могут кинуть незатушенный. Очень опасно», - пожаловалась жительница дома № 7 на ул. Красной Ольга Терехина.

Она знает, о чем говорит. Через сквозное отверстие из подъезда прямиком к ней на кухню попала пустая бутылка из-под водки. Портал появился благодаря рабочим, которые проводили капремонт. Со стороны лестничного марша они вскрыли стену, чтобы заменить трубы, и перестарались. Женщине пришлось приспосабливаться.

«Я вижу все, что творится в коридоре, и оттуда мне могут закинуть в кухню все что угодно. Я беру доску и замуровываю отверстие. Это очень слабая защита, но, по крайней мере, никто ничего не закинет», - рассказала Ольга.

Женщина понимает, что любой ремонт связан с неудобствами, но их можно минимизировать.

«Ко мне никто не пришел и не сказал: у вас тут дырка в стене образовалась, давайте мы это все закроем, поможем вам. Почему? Живу я так уже около полутора недель, и когда это закончится, не знаю», - пояснила горожанка.

Рабочие разломали входы в подъезды. Чтобы можно было зайти, они уложили никак не закрепленные доски, которые предательски шатаются.

«Не знаю, откуда они их взяли. Я падаю, держусь за дверь. И так давление шпарит, а упадешь - и все», - отметила жительница дома № 7 на ул. Красной Валентина Лапина.

В квартирах систему отопления доделали только в жилых комнатах. Ванну принимать приходится в холоде.

«Все отрезали по всему дому. Уже месяц меняют. Все жалуются, что холодно, особенно на пятом этаже старухи», - сообщила пенсионерка.

На впечатление от капремонта повлияло и внезапное отключение воды. Жители дома оставались без нее два дня.