Пензенцу грозит несколько лет колонии из-за 50 рублей

07.08.2023 | 11:19

В Пензе задержали мужчину, ограбившего 53-летнюю местную жительницу у подъезда на проспекте Строителей, 40. Его добычей стали сумка и 50 рублей.

Поздним вечером 17 июля пензячка со знакомым сидели на лавочке, когда к ним подошли двое незнакомцев. Один из них попросил закурить и, возвращая зажигалку, выхватил у горожанки сумку, после чего приятели убежали. Произошедшее записала камера домофона.

Женщина обратилась в полицию, сотрудники изучили видео и нашли грабителя. Им оказался 32-летний пензенец.

«О том, что в сумке находились 50 рублей, злоумышленник не подозревал. Поняв это, он ее выбросил. Согласно заключению эксперта, стоимость похищенной вещи составила более 2 тысяч рублей», - сообщила дознаватель отдела полиции № 2 УМВД по городу Пензе Ульяна Тузова.

На грабителя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.