Что делать, если соседи курят в подъезде?

Вопрос от интернет-пользователя
Постоянно на лестничной клетке курит сосед. Все его боятся, поэтому молчат. Но терпеть уже нет сил. Что делать?
Ответ юриста
Курение в подъезде запрещено согласно статье 12 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 500 рублей (статья 6.24. КоАП РФ).
Пожаловаться на соседа вы можете участковому, а при необходимости - написать заявление.
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