Что делать, если соседи курят в подъезде?

04.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Постоянно на лестничной клетке курит сосед. Все его боятся, поэтому молчат. Но терпеть уже нет сил. Что делать?

Ответ юриста

Курение в подъезде запрещено согласно статье 12 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 500 рублей (статья 6.24. КоАП РФ).

Пожаловаться на соседа вы можете участковому, а при необходимости - написать заявление.